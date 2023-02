Meloni da Berlino | forte partenariato con la Germania E sulle vicende italiane dice | richiamo tutti alla responsabilità

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) ”Cara Giorgia, la tua vista dimostra che lae l’Italia sono stretti partner a livello bilaterale nell’Unione europea e nell’Alleanza transatlantica”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz rivolgendosi al presidente del Consiglio Giorgiain visita adurante la conferenza stampa che ha seguito l’incontro. Verso il Consiglio straordinario europeo del 24 febbraio Scholz, riferendo sul bilaterale con la premier italiana, ha parlato di intesa sui temi di politica estera, sull’immigrazione e sulla competitività delle imprese europee. Comunanza di visione molto importante in vista del Consiglio straordinario europeo del 24 febbraio. In particolare il cancelliere tedesco sull’immigrazione ha osservato che “chi non ha diritto a rimanere da noi deve tornare nel proprio paese. Dovremo trovare accordi coi paesi di ...