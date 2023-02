Meloni convince Scholz su migranti e fondi europei Cara Giorgia | Italia e Germania sono partner stretti

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non era facile peril viaggio di oggi a Berlino dal Cancelliere socialdemocratico Olaf. E invece il faccia a faccia ha portato a risultati concreti, sia sui("una sfida che possiamo superare in Europa solo assieme", ha ammesso) ma anche più in generale su altre tematiche... Segui su affarni.it