Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in conferenza stampa a Berlino insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. 3 febbraio 2023...noi andremo fino in fondo a chiedere che Delmastro e Donzelli lascino i loro incarichi per il... Giorgianon può fare due parti in commedia, da un lato la presidente del Consiglio che chiede ...

Vertice Ue: Meloni a Stoccolma, bene incontro con il premier ... Borsa Italiana

Sustainability Forum, Di Maio: "Bene continuità Meloni su gas. Da ... Fortune Italia

Gas. Lampis (FdI): Meloni continua a lavorare per il bene della ... La Voce del Patriota

Meloni: bene prime bozze Ue, ma il Consiglio sia pragmatico Agenzia askanews

Nomine pubbliche, le richieste del mercato alla Meloni: scelga bene ... Milano Finanza

Attenzione sulla rotta Mediterranea e difesa dei confini esterni per quanto riguarda l'immigrazione; flessibilità e fondo sovrano in merito ai temi economici: sono i punti degli incontri di oggi a Sto ...I dem che parlavano lingue differenti sul caso Cospito messi d'accordo dagli attacchi dei colonnelli della premier. E si risveglia anche Enrico Letta: ...