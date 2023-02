Meloni | anarchici minacciano Stato ma in Italia si parla d' altro

, l'appello dida Berlino: 'Uniti contro le minacce, serve responsabilità da parte di tutti' Due tappe essenziali in neanche 24 ore per la premier. Volata nella capitale svedese ...'Il mio è un appello che faccio trasversalmente ed è quello di non dividerci di fronte a una cosa del genere'. Giorgianon nasconde i timori per le ultime azione deglie, nel corso della conferenza stampa a Berlino dopo l'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha risposto ad una domanda sul ...

(Agenzia Vista) Berlino, 03 febbraio 2023 "Non credo che la stampa internazionale sia interessata a questo dibattito, ma sul tema voglio dire un'altra cosa. Abbiamo in Italia un problema che molti st ..."Lo Stato italiano è oggetto di attacchi da parte degli anarchici, in Italia e fuori dai confini nazionali ... Lo dice il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa a Berlino dopo ...