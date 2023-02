Medvedev | la fine dell' Ucraina è inevitabile

..." e' chiaramente visibile e l'Occidente assistera' silenziosamente alla "morte" dell'Ucraina. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry. L'...... la morte organica del resto del Paese", chechiama "la piccola Russia". Quando l' Ucraina morirà, "i nazisti" gioiranno, secondo il vicepresidente del consiglio di sicurezza. "Ladella ...

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - La prospettiva del "completo fallimento dello Stato ucraino" e della sua "inevitabile fine" e' chiaramente visibile e ... del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.