(Di venerdì 3 febbraio 2023) Torna l’appuntamento con il salotto pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno il talk in onda tutti i giorni a partire dalle 14.00 condotto da Serena Bortone. Tra i temi della puntata si parlerà anche dell’indimenticata cantante, scomparsa nel 2011. In studio, a questo proposito, ci sarannoe Claudio Giannelli, rispettivamentee biografo della. Ma cosa sappiamo sulla? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo! Claudio Giannelli, chi è il biografo di: età e carriera Cosa sappiamo suladi, il suo vero nome ...

Sintonizzatevi sulla puntata del 3 febbraio di 'Oggi è un altro giorno', presentata dalla straordinaria Serena Bortone, per conoscere l'incredibile, ...Sintonizzatevi sulla puntata del 3 febbraio di 'Oggi è un altro giorno', presentata dalla straordinaria Serena Bortone, per conoscere l'incredibile, ...

Chi è Maura Fantuzzi nipote di Nilla Pizzi ospite a Oggi è un altro ... Tag24

Chi è Maura Fantuzzi nipote di Nilla Pizzi Età e lavoro ControCopertina

Maura Fantuzzi, nipote di Nilla Pizzi, sarà ospite a “Oggi è un altro ... SpettacoloMusicaSport

Maura Fantuzzi, chi è la nipote di Nilla Pizzi: età, lavoro e vita privata Il Corriere della Città

San Polo di Piave, grave 13enne travolta sulle strisce pedonali da un'auto condotta da una 91enne RaiNews

In studio, a questo proposito, ci saranno Maura Fantuzzi e Claudio Giannelli, rispettivamente nipote e biografo della Pizzi. Ma cosa sappiamo sulla nipote Cerchiamo di saperne di più con questo ...Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno il salotto televisivo di Rai 1 in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 e condotto da Serena Bortone. Tra i tanti ospiti di giornata ci sarà ...