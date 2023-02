...- questo riguarda ogni cittadino - sottolinea il valore dellacome mezzo, indicando che "non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". Lo sottolinea il presidente Sergioin ...*** Abbiamo appreso non senza stupore dagli organi diche il Tartufo dell'Anno 2022 sarà ...il Tartufo dell'Anno 2022 che è nel cuore di tutti è quello dato al presidente Sergio, ...

Mattarella, stampa non può essere soggetta a censure - Politica Agenzia ANSA

Mattarella: "La stampa non può essere soggetta a censure" - Politica Agenzia ANSA

Mattarella, la vera storia del bis La Stampa

L’avviso di Mattarella: “Indipendenza delle toghe pilastro della democrazia” La Stampa

Mattarella concede la grazia parziale a un ex guardia giurata: nel 2007 uccise un ladro La Stampa

"L'informazione - prosegue il presidente Mattarella nel messaggio - è un veicolo di libertà e non è un caso che la stessa Assemblea costituente volle approvare una legge in materia di disposizioni ...lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione - questo riguarda ogni cittadino - sottolinea il valore della stampa come mezzo, indicando che "non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". Lo ...