(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Il mercato globale con cui siamo chiamati a confrontarci nella Società dell'informazione necessita di robuste garanzie, quali quelle offerte a livello di Unione Europea dalle proposte avanzate in ...

Le aggressioni, ledi cui il loro lavoro è ancora, talvolta, oggetto sono intollerabili per la Repubblica". Lo sottolinea il presidente Sergioin un messaggio in occasione ...Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente ... Le aggressioni, ledi cui il loro lavoro e' ancora, talvolta, oggetto sono ...

Mattarella, intimidazioni alla stampa sono intollerabili - Politica Agenzia ANSA

Mattarella: «La stampa non può essere soggetta a censure. Le intimidazioni sono intollerabili» Corriere della Sera

Mattarella, intimidazioni alla stampa sono intollerabili - Attualità | l'Adige.it l'Adige

Mattarella, intimidazioni alla stampa sono intollerabili La Prealpina

Mattarella, intimidazioni alla stampa sono intollerabili La Sicilia

Alla professione giornalistica - prosegue il Presidente Mattarella -anzitutto viene affidato il ruolo ... componente essenziale del nostro sistema di libertà. Le aggressioni, le intimidazioni di cui ..."Il mercato globale con cui siamo chiamati a confrontarci nella Società dell'informazione necessita di robuste garanzie, quali quelle offerte a livello di Unione Europea dalle proposte avanzate in sed ...