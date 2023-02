MasterChef 2023 | ancora una doppia eliminazione | parlano Nicola e Ollivier

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Abbiamo avuto modo di porre qualche domanda a, i due eliminati della sesta serata della dodicesima stagione diItalia. Sesta serata dopo le eliminatorie per la dodicesima edizione diItalia, il cooking show più famoso della tv in onda ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW (comunque sempre disponibile on demand). Il tema questa settimana è stato quello delle "radici", ovvero tutti quei piatti che fanno parte del bagaglio culinario di ciascuno, quegli ingredienti che occupavano un posto fisso nelle cucine familiari e che con i loro profumi sono in grado di far tornare indietro nel tempo. Prima prova una Golden Mistery Box che prevedeva la cucina di un piatto vegetariano, seguita da un Invention …