Mare Fuori | gli ultimi 6 episodi della terza stagione su Rai Play dal 13 febbraio

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 3 febbraio 2023)3 Dopo il fortunato approdo su Rai, dove ha raggiunto 8 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore con oltre 3,5 milioni di ore di visione, ladista per concludere, in anteprima esclusiva, la sua corsa sulla piattaforma streaming. Gliseiannatafiction verranno infatti rilasciati a partire dalla mezzanotte di lunedì 132023, due giorni primamessa in onda delle prime puntate su Rai2. A comunicarlo è stato l’account ufficiale Tik Tok di Rai. La news è arrivata attraverso una scena, piuttosto intensa, tra Carmine di Salvo (Massimiliano ...