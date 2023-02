' Mare Fuori' | è record nel primo giorno Le anticipazioni della terza stagione

Otto milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecento mila ore di visione: sono i dati che raccontano lo straordinario successo ottenuto da "" in onda su RaiPlay a sole 24 ore dal lancio dei primi sei episodi della terza stagione. Una prestazione con cui ieri Rai ha stabilito un record: "" su RaiPlay è il titolo più ...Forse non tutti sanno che aveva tentato il provino per entrare in '' e in merito rivela: " Avevo fatto il provino in napoletano per la parte di ". Per approfondire queste curiosità e ...

Mare Fuori 3: quando escono gli altri sei episodi Napolike.it

Mare Fuori fa il botto (per forza lo vogliono a Sanremo) Libero Magazine

Mare Fuori, la serie più vista sulla triste realtà della dispersione scolastica a Napoli. Quando il mestiere di docente può cambiare una vita Tecnica della Scuola

Mare Fuori, arriva la terza stagione: quando e dove vederla La Gazzetta dello Sport

'Mare fuori 3' , il successo dei nuovi episodi già su RaiPlay la Repubblica

I rumors sono sempre più insistenti: Massimiliano Caiazzo, star della serie "Mare Fuori", nella quale veste i panni di Carmine, e Elena D'Amario, ballerina professionista di ...Dal 1 febbraio su RaiPlay sono disponibili le prime tre puntate di Mare Fuori 3. La serie, dopo il successo ottenuto su Netflix, tornerà in chiaro su Rai2 dal 15 febbraio, ma entro… Leggi ...