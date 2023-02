Mare Fuori 3 | la data di uscita degli ultimi sei episodi su RaiPlay | Rosa e Carmine insieme? VIDEO

Leggi su screenworld

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Arriva all’improvviso una notizia su3 che fa sognare i fan della serie. Gliseidell’attesissima serie hanno unadi: dalla mezzanotte del 13 febbraio saranno disponibili, in esclusiva su. Ancora dieci giorni e avremo la possibilità di scoprire se davvero è scoppiato l’amore traRicci e. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? ????? (@officialserie) Fin dall’inizio della terza stagione della serie abbiamo visto tra i due personaggi grandissimo feeling. In comune i due condividono il fatto di avere alle spalle tantissima sofferenza, che li ha trasformati in ragazzi ostili ...