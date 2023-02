‘Mare Fuori 3’ è record di ascolti | i giovani attori volano a Sanremo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto‘ si conferma un successo. I primi 6 episodi della terza stagione, distribuiti in anteprima sulla piattaforma RaiPlay, hanno infatti raccolto oltre 8 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore dall’uscita. La serie, diretta da Ivan Silvestrini, diventa così il lavoro più visto di sempre, nel perimetro auditel nella prima giornata di disponibilità, su una piattaforma digitale in Italia. I dati, inoltre, evidenziano come a determinare il successo della fiction Rai sia il target più giovane: la metà degli spettatori, infatti, ha meno di 25 anni. Il cast della fortunata serie, secondo quanto riporta Dagospia, sarà ospite alla 73esima edizione del Festival di. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, i...