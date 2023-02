Mare Fuori 3 | chi sono gli attori dei nuovi personaggi della serie tv

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sta per approdare in tv3, terza stagione di una delle fiction più amate degli ultimi anni. Laprevede molte novità interessanti, non solo nelle storie narrate, che si preannunciano avvincenti come al solito, ma anche per quanto riguarda l’arrivo di. Di seguito vi sveliamo chie anche gliche li interpretano.3: trama La fiction è ambientata all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Nella struttura si trovano ragazzi con storie difficili alle spalle che tentano, non senza difficoltà, di riappropriarsi delle loro vite e guadagnarsi un futuro migliore. I protagonisti che abbiamo conosciuto nelle precedenti stagioniormai cresciuti e pronti ...