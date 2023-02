Marcell Jacobs debutta a Lodz | che posizione occupa nel ranking mondiale? La classifica e i punti | deve risalire

(Di venerdì 3 febbraio 2023)esordirà sabato 4 febbraio al Meeting di, tappa del World Indoor Tour (livello bronze). Il Campione Olimpico dei 100 metri si metterà in gioco sui 60 metri indoor, specialità di cui è Campione del Mondo e primatista europeo. L’azzurro tornerà in scena a cinque mesi e mezzo di distanza dal trionfo agli Europei sui 100 metri , iniziando a scaldare la gamba in vista dell’ormai imminente rassegna continentale al coperto. L’allievo di coach Paolo Camossi non osserverà più di tanto il cronometro in occasione di questa uscita in Polonia, ma penserà soprattutto a valutare la propria condizione fisica dopo un mese di ritiro a Dubai.il sesto posto neldegli sprinter puri, ovvero ladi World Athletics ...

Due 60 indoor in poco più di un'ora (batteria alle 17.10 o alle 17.20, finale alle 18.35), in diretta su RaiSport e Rai2. Il 2023 dicomincia domani alla Orlen Cup in programma alla Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Dove sarà in gara anche una già pimpante Zaynab Dosso.correrà per la prima volta con scarpe ...ATLETICA - Torna in pista il re., campione olimpico e campione europeo dei 100 nonchè campione del mondo sui 60 indoor, debutterà alla Orlen Cup 2023 di atletica leggera, in programma sabato a Lodz (Polonia). L'...

Marcell Jacobs torna in gara! Il Messia riparte da Lodz: forma perfetta, scarpe nuove e grandi obiettivi OA Sport

Atletica, Marcell Jacobs in perfetta forma. Sabato gara a Lodz senza guardare al cronometro. "Può correre in 9.70" OA Sport

Atletica, Marcell Jacobs torna in pista a Lodz: orario e diretta tv Today.it

Per Marcell Jacobs parte domani da Lodz la corsa verso gli Europei Giornale di Brescia

"Marcell ha fatto scuola. Ora gli altri velocisti usano il sistema Jacobs" ilGiornale.it

Marcell Jacobs sta scaldando i motori per l’attesissimo esordio stagionale, in programma sabato 4 febbraio al Meeting di Lodz. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto la Polonia per aprire questa ...Sarà un 2023 di fuoco per Marcell Jacobs che sembra aver raggiunto adesso la sua forma migliore dopo un 2022 iniziato invece malissimo. Cominceranno proprio da questo mese i primi impegni ufficiali ma ...