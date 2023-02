(Di venerdì 3 febbraio 2023)hato sponsor tecnico proprio nelle ultime ore, lasciando la Nike e accasandosi alla. L’accordo tra il Campione Olimpico dei 100 metri e la nota azienda tedesca è stato salutato con entusiasmo da entrambe le parti. L’azzurro ha comunicato la notizia sul suo profilo Instagram, accompagnandola con l’iconica frase di Walt Disney: “Se lo puoi sognare, lo puoi anche fare“. Pascal Rolling, Head of Sports Marketing di, ha commentato: “Con, Andre de Grasse, Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah e molti altri,ha un incredibile schieramento di atleti in vista di alcuni importantissimi eventi di atletica leggera quest’anno e il prossimo“.indosserà il nuovo ...

ATLETICA - Torna in pista il re., campione olimpico e campione europeo dei 100 nonchè campione del mondo sui 60 indoor, debutterà alla Orlen Cup 2023 di atletica leggera, in programma sabato a Lodz (Polonia). L'...Sta per terminare il conto alla rovescia per l' esordio stagionale dinella Orlen Cup di Lodz 2023 , tappa del World Athletics Indoor Tour (Bronze). Il velocista azzurro, bi - campione olimpico in carica, ha scelto la Polonia per iniziare la sua stagione ...

Marcell Jacobs torna in gara! Il Messia riparte da Lodz: forma perfetta, scarpe nuove e grandi obiettivi OA Sport

Atletica, Marcell Jacobs in perfetta forma. Sabato gara a Lodz senza guardare al cronometro. "Può correre in 9.70" OA Sport

Marcell Jacobs cambia scarpa: come sono le evoSpeed della Puma Un aiuto per andare più veloce OA Sport

Per Marcell Jacobs parte domani da Lodz la corsa verso gli Europei Giornale di Brescia

"Marcell ha fatto scuola. Ora gli altri velocisti usano il sistema Jacobs" ilGiornale.it

Sarà un 2023 di fuoco per Marcell Jacobs che sembra aver raggiunto adesso la sua forma migliore dopo un 2022 iniziato invece malissimo. Cominceranno proprio da questo mese i primi impegni ufficiali ma ...