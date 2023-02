Manovra stipendi | Juve rischia 35 punti complessivi di penalizzazione Ziliani | “Lo sponsor Jeep se ne andrà”

Sarri in conferenza sulladella Juve In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato anche delladella Juventus, club di cui era allenatore all'epoca dei fatti: " Io ...Allegri - Calciomercato.itDalla penalizzazione già inflitta per la prima inchiesta plusvalenze a quelle possibili per la, ancora al vaglio della Procura Federale. Sandulli parte ...

Juve, le prime ipotesi sulla richiesta di penalizzazione per la manovra stipendi: rischio Serie B concreto Calciomercato.com

CdS - Manovra stipendi, per la Juventus si attendono almeno altri 20 punti di penalizzazione Fcinternews.it

Manovra stipendi Juve, CorSport: da quanto filtra saranno chiesti almeno altri 20 punti di penalità CalcioNapoli24

Paura Juve, per la manovra stipendi ipotesi shock ilBianconero

Manovra stipendi Juve: per il CorSport la Procura chiederà almeno 20 punti di penalizzazione Milan News

Allegri – Calciomercato.it Dalla penalizzazione già inflitta per la prima inchiesta plusvalenze a quelle possibili per la manovra stipendi, ancora al vaglio della Procura Federale. Sandulli parte ...Parliamo della "manovra stipendi" che potrebbe portare alla Juventus un altro -15 in classifica. Al tempo c'era proprio Maurizio Sarri come tecnico ed ha spiegato quanto successo in quei mesi. Allegri ...