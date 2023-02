Maiori | salvano una enorme tartaruga e la chiamano Osimhen | “Per fortuna sta bene”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Unasalvata aè stata chiamata “”. Un esemplare di Caretta Caretta del peso di 85 chili e lunga 80 centimetri salvata a Salerno grazie all’intervento dei volontari, a largo di. Era rimasta impigliata in una rete da pesca e si divincolava nel tentativo di liberarsi. I volontari dell’Area marina protetta di Punta Campanella, grazie all’avviso di alcuni pescatori locali, sono arrivati in tempo, ed hanno portato l’animale nel Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, in provincia di Napoli. Per via della sua prestanza fisica (non certo per la velocità) laè stata battezzata come il centravanti del Napoli Victor. “tamente – si legge nel comunicato della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici – ...