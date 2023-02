La Juve batte la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia. Ma gli ultimi istanti della partita sono stati caratterizzati da una sfuriata di Allegri che è tornato in anticipo negli spogliatoi. Il ...È un tornado, una folata di vento che travolge tutto, uno schiaffo che frantuma le ossa, un... Suona e tuona, urlae martella implacabile " proprio come i precedenti Tightened Noose of ...

L'urlo disumano di Allegri, pugni all'aria dopo l'errore di Di Maria: in ... Sport Fanpage

L’urlo “disumano” di Allegri contro Di Maria. E il tecnico lascia la panchina in anticipo Tiscali

Osservatorio sulla legalita' e sui diritti Osservatorio sulla legalità

Il fuorionda di Allegri dopo Cremonese-Juventus: Mister non litighi ... Sport Fanpage

"Tutti sapevano, ora urlo". La lettera di Massimo Bossetti dal carcere ilGiornale.it

La Juve batte la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia. Ma gli ultimi istanti della partita sono stati caratterizzati da una sfuriata di ...Dopo aver racimolato un punto in tre giornate di Serie A, con la pesantissima sconfitta interna contro il Monza, la Juventus ha ritrovato il successo in Coppa Italia. Contro la Lazio i bianconeri ...