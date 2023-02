6 febbraio si svolgerà untra istituzioni europee: parteciperanno la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, la presidente ...BRUXELLES - Ue, i ministri per gli Affari europei si incontrano per discutere del prossimo. BRUXELLES - Ue, la vicepresidente Margrethe Vestager incontra in videoconferenza Matja Han, ...

Lunedì vertice Von der Leyen-Michel-Lagarde-Donohoe-Hoyer Agenzia askanews

Fratelli d'Italia fa dietrofront, annullato il vertice di lunedì la Repubblica

Migranti e Pnrr, vertice a Roma - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Caserta. Coordinamento Bufalino. Vertice 'unitario' lunedì sera ... TeleradioNews