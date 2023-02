L’Ufficio parlamentare di bilancio | “I salari non stanno dietro all’inflazione e l’aumento dei consumi è finanziato dai risparmi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) I prezzi salgono, i redditi ristagnano e il potere d’acquisto reale crolla. La dinamica è ben nota alle famiglie italiane ma ora la fotografa anchedi, che nella nota sulla congiuntura di febbraio descrive un’Italia in cui iaumentano solo grazie all’erosione delo. Una tendenza che continuerà per tutto il 2023, nonostante l’inflazione abbia ormai superato il punto di picco. Il tasso di crescita dei prezzi, dopo il balzo dello scorso anno, è ora “atteso in graduale flessione per effetto dell’allentamento delle tensioni sui mercati delle materie prime (energetiche e non)”, spiega il rapporto, ma la flessione “è frenata dalla traslazione degli elevati costi degli input produttivi, in particolare di quelli industriali non energetici, a valle del processo ...