Ludovica Valli sempre più vicina al parto va in visita d’urgenza | Ecco cosa hanno detto i medici

Leggi su tvzap

(Di venerdì 3 febbraio 2023) SOCIAL.piùale su Instagram arriva lo sfogo. L’influencer è preoccupata perché è andata a fare una l’ultimaprima della nascita del secondo figlio.hail dottore. >>e la figlia in ospedale, il dramma: “Non sento più”vicinissima alLaè vicinissima ale nella giornata di ieri è dovuta andaredal medico.infatti che su Instagram racconta che purtroppo per lei le cose per lei non starebbero andando come previsto. ...