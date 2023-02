Luciano Moggi a bordocampo durante Napoli-Juventus Primavera | procura Figc apre inchiesta

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ladella, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un’perché, radiato per i fatti di Calciopoli, lo scorso 14 gennaio era adel campionatofederale che, subito dopo aver appreso la notizia a mezzo stampa corredata da immagini chiare, ha aperto un fascicolo d’indagine sull’accaduto. La violazione, qualora dovesse essere verificata, riguarderebbe la presenza adi una figura non presente né in lista gara né tra gli accreditati aggravata nel caso didalla radiazione, ovvero “la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della ...

Poco meno di tre settimane fa, il 14 gennaio, sui social erano rimbalzate le immagini diai bordi del campo durante la gara Primavera tra Napoli e Juventus, scatenando praticamente ovunque una sola domanda: come può l'ex dirigente bianconero, radiato per i fatti di ...Ospite de 'I fatti vostri' su Rai2ha parlato di tanti temi di attualità, dal concetto di 'potere' al suo periodo come dg del Napoli e della Juventus. Ha presentato anche la celebre pennetta Usb dei file segreti su ...

