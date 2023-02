Lotta | Ranking Series Zagabria 2023 | azzurri fuori dalla zona podio anche nella terza giornata

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Bilancio negativo per l’Italia aal termine dellavalida per la prima tappadiolimpica. Gli, pur sbloccando il pessimo score (nessuna vittoria all’attivo) dei giorni scorsi, non sono riusciti a raggiungere i quarti di finale o perlomeno i ripescaggi, restando di conseguenza lontani. Per quanto riguarda la greco-romana, Mirco Minguzzi ha ben figurato negli 87 kg battendo al debutto il finlandese Waltteri Latvala per superiorità tecnica prima di cedere il passo al padrone di casa croato Vjekoslav Luburic per 1-3 agli ottavi di finale. Cammino simile nei 77 kg per Riccardo Abbrescia, eliminato agli ottavi ...

Una gara che non ha valenza per la qualificazione olimpica, ma che determina il ranking mondiale e dunque gli accoppiamenti di Parigi 2024. Advertisement Oggi in gara Abraham Conyedo e Benjamin Honis, ...Non arrivane buone notizie da Zagabria per l’Italia anche al termine della seconda giornata valida per la prima tappa Ranking Series 2023 di lotta olimpica. Quest’oggi sono state completate le ultime ...