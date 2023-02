L’ossigeno-ozonoterapia | un rimedio per contrastare il mal di schiena

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’inverno, con le temperature basse spesso associate a umidità, è nemico della. Infatti, anche senza fattori scatenanti come un movimento improvviso, uno sforzo brusco o una postura scorretta, è possibile avvertire un dolore acuto nella zona lombare, il cosiddetto mal dio lombalgia. Un aiuto per contrastarlo arriva dal, trattamento medico privo di effetti collaterali, che agisce sul dolore e sull’infiammazione. “In questa stagione è percezione comune che il mal ditende a essere più frequente o peggiorare poiché le temperature basse e l’umidità favoriscono una maggiore rigidità articolare, un aumento delle contratture muscolari e in generale un maggiore stato infiammatorio”, conferma il dottor Marco Rascaroli, neurofisiologo e fisiatra di Smart Clinic ...