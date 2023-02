L’OMS lancia una nuova roadmap sul cancro al seno

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato oggi un nuovo Quadro di riferimento per l’Iniziativa Globale sulalche fornisce una tabella di marcia per raggiungere l’obiettivo di salvare 2,5 milioni di vite dalalentro il 2040. Il nuovo quadro,to in vista della campagna per la Giornata Mondiale contro