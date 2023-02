Lombardia | anziché nuove autostrade serve mettere subito in sicurezza quelle già esistenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) A chi servono lein? Gli spedizionieri lombardi non hanno bisogno digrandi opere infrastrutturali e autostradali per lo sviluppo delle attività logistiche, ma di una regione che sappia gestire al meglio e inle disastrate strade lombarde. Nel settore, secondo un recente studio della Luiss e delle Camere di commercio della, operano 1.300 imprese per un fatturato complessivo di 22,4 miliardi l’anno e 95mila addetti. Sono più di 800 i capannoni utilizzati su 8,9 milioni di mq, e concentrati prevalentemente nelle provincie di Milano, Monza e Bergamo. Questa vera e propria proliferazione è stata consentita dalla mancanza di una pianificazione territoriale regionale e dai comuni che approvano varianti ai piani regolatori che snaturano il territorio, senza vere ...