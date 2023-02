L' odio verso il centrodestra fa finire anche Donzelli sotto scorta | allarme anarchici

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si aggravano le condizioni di Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera al 41 bis. E sale la tensione per le manifestazioni degli, previstenei prossimi giorni. Isegretari alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari e il deputato Giovannivengono messi(sull'ultimo la scelta è stata fatta in serata). A Delmastro sono inoltre state fornite indicazioni di accortezza nell'aprire buste e luoghi «sensibili» da evitare. Continua a essere alta l'allerta per le manifestazioni dei gruppinei prossimi giorni e sale il livello di attenzione sul web - come confermato da Ivano Gabrielli direttore del servizio di polizia postale e delle comunicazione - a Milano domani è previsto un presidio davanti al ...