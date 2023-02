Lodi | paziente fuori controllo distrugge il Pronto soccorso Bassetti | Italia ingrata col personale sanitario video

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “Aldell’Ospedale Maggiore di, l’altro ieri sera, un signore dà in escandescenze e sfascia tutto il, provocando 50mila euro di danni”. Un “ennesimo attacco contro i sanitari” che Matteo, direttore di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova, commenta sui social con parole dure: “Dopo quello che abbiamo fatto per l’durante la pandemia – scrive in un tweet – trattarci così è scandaloso. L’è un Paese ingrato che non merita questi medici e questi infermieri”. L’episodio è avvenuto mercoledì notte nell’ospedale Maggiore die il protagonista è un 40enne con problemi psichici. Per calmare l’uomo sono dovute intervenire, intorno all’una di notte, tre pattuglie ...

distrugge il pronto soccorso diL'uomo, dopo essere stato fermato è stato denunciato prima di essere trasferito all' ospedale di Codogno per ulteriori analisi. Il direttore dell'Asst ...Unha distrutto un'ala del Pronto Soccorso dell'ospedale di, causando il caos nella notte tra il 1° e il 2 febbraio, intorno all'1. Per fermarlo è stato necessario l'intervento di tre ...

Lodi, paziente devasta il pronto soccorso: 50mila euro di danni TGCOM

Pronto soccorso di Lodi, paziente distrugge macchinari e fa danni per 50mila euro Corriere TV

Lodi, paziente sfascia le attrezzature del pronto soccorso dell'ospedale Il Cittadino

Lodi, paziente fuori controllo distrugge il Pronto soccorso. Bassetti: Italia ingrata col personale sanitario... Secolo d'Italia

Uomo fuori controllo distrugge il pronto soccorso di Lodi, danni per 50mila euro: pazienti messi in sicurezza Repubblica TV

Colto da un raptus un paziente ha distrutto un'ala del Pronto Soccorso dell'ospedale di Lodi. Per fermarlo è stato necessario l'intervento di tre pattuglie della Polizia. Distrutti macchinari per ...Un’altra aggressione in pronto soccorso a Lodi, torna il tema della sicurezza in ospedale. Quello della notte scorsa non è stato un episodio isolato, infatti, le aggressioni nei pronto soccorso che ac ...