Lockwood & Co | analisi del finale | crescere e morire tra fantasmi ed eventi sovrannaturali

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Abbiamo cercato di dare una spiegazione e di effettuare un'deldi; Co., la nuova serie young adult soprannaturale di Netflix. A cavallo tra lo young adult e il teen drama; Co. sembra aver catturato l'attenzione degli spettatori di Netflix, non solo dei più giovani ma di tutti quelli che cercano una serie estremamente scorrevole e veramente perfetta per il binge watching. Impossibile negare come la scrittura degli episodi sia stata studiata espressamente per spingerci a premer il tasto Prossimo episodio presi dall'irresistibile voglia di sapere come può evolvere l'intricata situazione in cui i protagonisti riescono a cacciarsi spesso negli ultimi minuti conclusivi. Dopotutto è proprio questo uno dei punti di forza di questa produzione che ...