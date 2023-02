(Di venerdì 3 febbraio 2023) di Paola Medde, psicologa e psicoterapeuta Il ministro della, Orazio Schillaci, ha dichiarato recentemente di voler avviare un approfondimento per istituire sul territorio nazionale la figura dellodi. L’iniziativa è in linea con quanto già realizzato in alcune regioni d’Italia, dove questa figura opera al fianco del medico di medicina generale. In altre regioni, dove non è stata istituita, sono comunque state attivate delle misure per intervenire sul disagio e sui disturbi psichici. Sul territorio nazionale è stato attivato il “bonus”: un contributo economico per consentire a chi vive un disagio psicologico di beneficiare di un percorso di psicoterapia. Al provvedimento hanno risposto oltre 300mila persone. Nel Lazio, con il Progetto “Aiutamente”, chi ha meno di 21 anni può invece ...

L'istituzione dellodigratuito e della figura del 'mental coach' nelle scuole si configurano come priorità! Andrea Greco Presidente CPS Enna Flavio Fiore Presidente commissione Salute ...'Nei cinque anni di governo regionale (di Fontana, n.d.r.), non è stato fatto nulla per la realizzazione dello 'di cure primarie' (cosiddettodi, n.d.r.), previsto dal ...

Lo psicologo di base va reso istituzionale: la salute mentale non si affronta con soluzioni tampone Il Fatto Quotidiano

Question time/3. Schillaci: “Su introduzione figura psicologo di base ... Quotidiano Sanità

In Valle Soana arriva lo psicologo di base per non sentirsi soli La Sentinella del Canavese

Fontana promette psicologi nelle case di comunità. "Ma ha affossato gli psicologi di base" MilanoToday.it

Psicologo di base Italia Oggi

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Psicologi nelle case di comunità, le nuove strutture lombarde che saranno "la via di mezzo" tra i medici di medicina generale e gli ospedali, ma anche nelle scuole. Lo ha promesso Attilio Fontana, gov ...