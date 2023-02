Livorno | uccide il padre e tenta il suicidio | arrestato

Leggi su open.online

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Un 24 enne diavrebbe ucciso ilto ilprima di esseredalla polizia. È successo intorno alle 3 di notte in un appartamento del quartiere Coteto.e figlio vivevano insieme. Il movente non è ancora chiaro. A dare l’allarme ai carabinieri è stato un vicino che aveva sentito intorno alle 3 un trambusto anomalo. La porta dell’appartamento era stata chiusa dall’esterno. La polizia l’ha dovuta sfondare. Una volta riusciti ad entrare all’interno le forze dell’ordine hanno trovato il cadavere del 60enne sul letto. A quel punto sono riusciti a rintracciare il figlio, che era fuggito a piedi, in un vicino supermercato dove avevato a sua volta di togliersi la vita tagliandosi le vene. su Open Leggi anche: «La situazione ...