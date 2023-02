Livorno | uccide il padre con una coltellata e poi tenta il suicidio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 57 anni è stato ucciso dal figlio 23enne nella notte in una casa di via Paganini a, nella zona di Coteto. Il giovane, stando a una prima ricostruzione, avrebbe colpito con unailattorno mentre dormiva nel suo letto intorno alle 3. Il figlio ha avrebbe poito di suicidarsi tagliandosi le vene dei polsi. Nel frattempo il giovane ha chiamato anche i carabinieri per dare l’allarme. I vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri hanno trovato il corpo dell’uomo e poco distante il figlio che si era ferito. Trasportato in ospedale, dove si trova piantonato dai carabinieri, il 23enne non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

