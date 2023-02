Livorno. Fabrizio Banti ucciso dal figlio con una coltellata alla gola in piena notte

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dramma familiare adoveè statodalcon unainall’interno della sua abitazione., livornese di 57 anni, poco dopo le 2 è stato assassinato nel suo appartamento di via Paganini 6, in Coteto. A chiamare le forze dell’ordine è stato lo stesso omicida. Il ragazzo di 23 anni ai carabinieri avrebbe confessato il delitto manifestando inoltre intenti suicidi. Poi l’allontanamento da casa e il ritrovamento poco distante, ai giardinetti di via Torino, dove il ventenne è stato soccorso dai volontari della Misericordia die dal medico del 118 e arrestato con l’accusa di omicidio. In via ...

Un uomo di 57 anni è morto nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio 2023 a, in un quartiere residenziale tra la zona di Petrarca e di Coteto. L'uomo,Banti , è stato ucciso nel sonno dal figlio 23enne che nella notte ha impugnato un coltello e ha colpito ...

Dramma familiare a Livorno dove Fabrizio Banti è stato ucciso dal figlio con una coltellata alla gola in piena notte all’interno della sua abitazione. Fabrizio Banti, livornese di 57 anni, poco dopo ...È successo in un appartamento di via Paganini, nella zona di Colline. Il figlio è stato trasportato in ospedale, dove ora è piantonato dalle forze dell'ordine ...