Livorno | 23enne uccide il padre mentre dorme e poi tenta il suicidio tagliandosi le vene | arrestato

(Di venerdì 3 febbraio 2023)ila coltellate e poi prova a togliersi la vita,ledei polsi. È la prima ricostruzione di quanto successo intorno alle tre di notte del 3 febbraio a, in un appartamento di via Paganini, nella zona di Colline, dovee figlio vivevano insieme. Secondo quanto raccolto, il giovane, 23 anni, ha colpito il 57enne Fabrizio Bantidormiva nel suo letto. Poi, dopo aver dato l’allarme chiamando i carabinieri, hato il. Ancora da verificare il movente del delitto. I militari, insieme a i vigili del fuoco e i sanitari del 118, dopo aver sfondato la porta dell’appartamento all’ultimo piano del civico 6, hanno trovato il cadavere del 57enne sul letto. Il, invece, ...

Omicidio choc auccide il papà a coltellate e chiama i carabinieri: 'L'ho ammazzato, ora tocca a me'

ma anche della telefonata alle Forze dell'ordine dello stesso 23enne, in cui confessa il delitto e dichiara di volersi uccidere. È successo intorno alle tre della scorsa notte, in un appartamento del ...