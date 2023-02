Livorno | 23enne uccide il padre con una coltellata mentre dorme

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tragedia adove un ragazzo di 23 anni ha ucciso ilcon unadormiva con il ragazzo che, dopo l’omicidio, avrebbe tentato il suicidio. La vicenda è avvenuta nella notte tra giovedì 2 venerdì 3 febbraio in un appartamento situato in via Paganini, un quartiere residenziale tra la zona di Petrarca e di Coteto. Il giovane ha accoltellato il57enne intorno alle 3 di nottel’uomo era sdraiato nel suo letto. Dopo l’omicidio, ilha chiamato i carabinieri e in seguito avrebbe tentato il suicidio tagliandosi le vene. Poi, il ragazzo sarebbe uscito dall’appartamento per raggiungere un giardino situato a pochi metri dal condominio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato ile ...