Liverpool | Klopp | “Mercato del Chelsea? Non capisco come sia possibile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Intervistato in conferenza stampa alla vigilia di Wolverhampton-, Jurgenha posto dei dubbi sulfaraonico del, con i Blues che, durante la sessione di gennaio, hanno speso da soli più di quanto fatto da tutti i club di Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga messi insieme. “Non dirò nulla senza il mio avvocato – ha affermato il tecnico tedesco –. Nonqueste cose, cosa uno può fare e cosa no. Hanno speso tanti soldi per tanti ottimi giocatori. Nonsia, ma non fa parte del mio lavoro spiegarlo”. “Con il Brighton in coppa non avremmo dovuto perdere, ma è successo – ha proseguito, commentando i tanti alti e bassi della sua squadra –. Stiamo procedendo nella giusta direzione, ...