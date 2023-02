LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando con un minuto sul gruppo ai -15

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:53 Affiora la fatica sui volti di Bob Jungels (BORA-hansgrohe), Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team) e Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team), che a 7 km dal traguardo conservano circa 30 secondi di margine. 16:50 10 km all’arrivo eancora tutta da decidere. 40 secondi il margine dei fuggitivi. Nel frattempo Bob Jungels fa suo lo sprint intermedio aggiudicandosi 4 punti e 3 secondi di abbuono. Seconda posizione per Gregaard, terzo Velasco. 16:47 12 km al traguardo di Sagunto. Ilprova a rientrare sui tre battistrada. Meno di unil margine dei fuggitivi. 16:44 Si stacca Lawson Craddock. L’americano non ne aveva veramente più. Restano in tre al, ovvero Bob Jungels, Simone Velasco e Jonas Gregaard. 16:43 Discesa ...