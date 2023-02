LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tappa che entra nel vivo A breve il prima categoria di Garbi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:11 Poco più di 4 km separano i fuggitivi dalle prime rampe del. Si tratta di una salita diche misura 4.6 km e presenta una pendenza media del 7%. Attenzione però ai primi 2.5 km, con punte addirittura al 18%. 16:08 Troppo dispendioso il tentativo per Soler, che si lascia riassorbire dal gruppo. 16:06 40 km al traguardo, la situazione: Bob Jungels (BORA-hansgrohe), Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team), Lawson Craddock (Team Jayco AlUla), Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team), e Sander De Pestel (Team Flanders) hanno un vantaggio di 2 minuti e 57 secondi su Marc Soler (UAE Team Emirates). Gruppo Ciccone a 3 minuti e 24. 16:02 Fa sul serio Soler, che vanta già un margine di 27 secondi sul gruppo. Siamo ancora in discesa, tra poco più ...

... di vincere il premio Lunezia e la Targa Tenco come miglior opera prima, pronta ora a partecipare per la secondaal Festival di Sanremo. Il Summer Tour di Drusilla Foer e il2023 di Madame ...Lungo 300 metri, il green carpet sarà realizzato in erba vera che, unaterminato l'evento, sarà riutilizzata per contribuire alla valorizzazione degli spazi verdi del Comune di Sanremo. A ...

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini al comando con 4 minuti di margine sul gruppo OA Sport

Covid in Italia e nel mondo, le news. Bollettino: -13,4% positivi ma morti +27,2%. LIVE Sky Tg24

Lazza per la prima volta live all'Arena di Verona Agenzia askanews

Ecco Aria Felliniana In Live Acustico durante il Veglione Romagnolo ... MEI – Meeting degli Indipendenti

FABRIZIO MORO torna in tour da marzo con LIVE 2023 ... MEI – Meeting degli Indipendenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.09: L’appuntamento è per le due 10 km di domani. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.08: Doppietta per la Svezia al femminile, con Sundling e D ...Helbiz Live Serie B 2022/23 23a Giornata, Palinsesto Telecronisti (3 - 4 .-5 Febbraio), Alla presenza del Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, che lo scorso anno ha tenuto a battesimo quest ...