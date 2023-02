LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Giulio Ciccone difende la maglia di leader!

(Di venerdì 3 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della terzadellaa la. Si parte da Bètera, prima di percorrere 145.1 km fino all’arrivo di Sagunto.vuole continuare ad indossare il simbolo del primato. L’alfiere della Trek-Segafredo, dopo la bella vittoria colta sull’Alto de Pinos si è issato al comando della classifica generale della storica corsa a tappe. Corsa di categoria 2.Pro, laa la, giunta alla sua 74ma edizione, prevede cinque le tappe in programma, tutte con profili altimetrici complessi ed ...

La sera del 3 febbraio 1983 Vasco Rossi sale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e interpreta per la primain pubblico "Vita spericolata". La canzone, divenuta un classico del repertorio del cantautore di Zocca e, permettetecelo, della canzone italiana, si classificherà solamente in venticinquesima ......nemmeno una palla - break (primain carriera nel tour maggiore). Paolini ha raggiunto così i tredicesimi quarti in carriera, i quinti sul veloce indoor, i secondi di fila a Lione.SCORE ...

LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Ciccone vuole conservare la maglia di leader in quel di Sagunto OA Sport

Lazza per la prima volta live all'Arena di Verona Agenzia askanews

Covid, news. Cina: da lunedì stop restrizioni viaggi per Hong Kong e Macao. LIVE Sky Tg24

Sport in tv oggi (giovedì 2 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino cerca risposte prima dei Mondiali OA Sport

La Cina riprenderà da lunedì 6 febbraio i viaggi transfrontalieri senza limitazioni con le sue regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao per la prima volta in tre anni, abbattendo le quote ...Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2023. Si parte da Bètera, prima di percorrere 145.1 km fino all’arrivo di Sagunto. Giulio ...