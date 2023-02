(Di venerdì 3 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.49: In campo femminile ac’è da registrare il ritorno di Frida Karlsson, che si era presa qualche settimana di pausa dopo le note vicende in cima al Cermis a fine Tour de Ski. 11.46: Perè certamente un ottimo ultimo test, tanto più che, a differenza di altre occasioni, stavolta Johannes Hoesflot Klaebo c’è. E la tendenza delle selezioni è quella di portare il meglio. 11.43: Si gareggia a tecnica libera sia oggi che domani: prima con unaindividuale oggi e poi con una 10 km con partenza a intervalli domani, mentre domenica sarà la volta delle due staffette che si disputeranno su distanze diverse da quelle dei Mondiali. 11.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella ...

... su due ruote e con gli, i deserti, i ghiacciai e le montagne più remote del Pianeta. La puntata va in onda domani, venerdì 3 febbraio, alle 13.30 su Lepida TV nel palinsesto(www.lepida.... alla una docu - serie che la vede protagonista e il primoal Mediolanum Forum di Milano (i 12 ... prove di convivenza Sofia Goggia in bikini (foto): mare e relax prima dei Mondiali diMelissa ...

LIVE Sci di fondo, Sprint Dobbiaco 2023 in DIRETTA: Federico Pellegrino vuole tornare sul podio. Tanti azzurri al via! OA Sport

LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2023 in DIRETTA: Dominik Paris torna sul podio ed è 2° dietro Odermatt! Bosca ed Innerhofer in top10 OA Sport

LIVE - Sci alpino, super-G maschile domenica 29 gennaio Cortina d ... SPORTFACE.IT

LIVE Sci alpino | SuperG Cortina 2023 in DIRETTA | Paris ad un ... Zazoom Blog

LIVE Sci di fondo, Marcialonga 2023 in DIRETTA: Persson non si batte, trionfo di Smedas al femminile! OA Sport

Ieri ha segnato la data di lancio globale per KeokeN Interactive's sci-fi seguito di Deliver Us The Moon ... puoi anche cercare di unirti a noi sul GR Live di oggi per l'ora di apertura del gioco.La diretta testuale della sprint maschile e femminile di Dobbiaco, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Terza e ultima tappa italiana in programma quest’anno, nell’ultimo ...