LIVE – Paolini-Garcia 5-7 1-1 | quarti di finale Wta Lione 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo WTA 250 di(cemento indoor). La toscana sta mettendo in mostra la propria miglior versione nella cittadina francese. Nei primi due turni, infatti, ha lasciato le briciole a due qualificate come la spagnola Rebecca Masarova e la diciottenne russa Erika Andreeva. Adesso l’asticella si alzerà decisamente contro la forte beniamina di casa, che agli ottavi diha lasciato un set per strada contro la belga Alison Van Uytvanck. A partire con i favori del pronostico sarà proprio la numero cinque del mondo. Quest’ultima, qui a, è anche la prima testa di serie. Gli scontri diretti sono tutti dalla parte di ...