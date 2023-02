LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 54-64 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | Belinelli in stato di grazia | l’ASVEL prova a rientrare! Ultimi 5? decisivi

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-66pescato da Cordinier: 21 punti per la guardia nativa di San Giovanni in Persiceto ()! 54-64 Canestro di rabbia di Fall: Sergio Scariolo capisce il momento di nervosismo e ferma tutto chiamando time-out! 52-64realizza il libero! Fallo tecnico a De Colo per proteste! 52-63 Canestro di Noua, per il mini-break di 4-0 dei padroni di casa cheno a50-63 Fall da duea scuotere i compagni! Time-out immediato di TJ Parker, con le V-nere che alzano il ritmo e piazzano un parziale di 8-0 in pochissimi minuti. 48-63 LA TRIPLA DI PAJOLAAAA! LAA SCAPPARE. 48-60 Pajola da due! 48-58 BELINEEEELLLIII!! SOLO RETINAAAAA Inizia ...