LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 48-55 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | sale in cattedra Cordinier | V-nere a +7 dopo 30?

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-58 BELINEEEELLLIII!! SOLO RETINAAAAA Inizia l’ultima frazione all’Astroballe! Va in archivio anche il terzo quarto: laè ancora davanti nel punteggio per 48-55! 48-55 1/2 per Mannion ai liberi, +7 per le V-! 48-54 Taglio e schiacciata di Ismael Bako: +6! 48-52 1/2 per Jordan Mickey a cronometro fermo! 48-51 Pons da due: i padroni di casa accorciano ancora! 46-51 2/2 per Daniel Hackett ai liberi: +5! 46-49 Obasohan in sospensione: l’torna a -3! 44-49 COOORDINIEEEERRR!! TRIPLAAAAAA 44-46taglia la difesa in due e riporta le V-davanti! 44-44 Tripla di Kahudi a fil di sirena: tutto nuovamente in ...