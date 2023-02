LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 37-39 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | reazione rabbiosa dei padroni di casa che tornano a -2

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa preghiera di Pajola non va a buon fine: si chiude il primo tempo con laavanti per 37-39 sull’! 37-39 Tap-in di Kahudi: ancora -2 per i transalpini! 35-39 Taglio perfetto in back door di Cordinier: altro time-out di TJ Parker! 35-37 Kahudi è perfetto dall’angolo: tripla e -2! 32-37 2/2 per De Colo ai liberi:torna a -5, quando si sta per entrare negli ultimi due minuti del primo tempo! 30-37 1/2 per Fall in lunetta: -7! 29-37 Canestro di Lighty dal pitturato: la squadra diprova a ricucire lo strappo! 27-37 Ancora Belinelli, questa volta da due: il ‘Beli’ non si ferma più, 15 punti! 27-35 1/2 per Lighty a cronometro fermo: -8 ...