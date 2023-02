LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 14-21 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | bolognesi a +7 dopo il primo quarto | Bako e Weems sugli scudi

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-29 Noua alza la parabola: mini-parziale dei padroni di casa, che tornano sotto il -10! 19-29 Schiacciata al volo di Noua: ottima uscita dal minuto di sospensione per! 17-29 MANNION DA LONTANISSIMOOOO!! +12, TIME-OUT. 17-26 BEEELINEEELLIII!! LA TRIPLAAAAA 17-23 Tripla di Bost: torna a segnare l’! 14-23 Belinelli da due sulla rimessa: le V-nere accarezzano la doppia cifra di vantaggio! Inizia il secondo! Termina il: laconduce per 14-21 sull’! 14-21 Canestro di Nico Mannion per il +7 in favore della squadra di Sergio ...