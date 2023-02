L’Italia non è più un paese per i top 1 di gamma | un telefono costa più di uno stipendio medio

Leggi su intelligenzaartificialemag

(Di venerdì 3 febbraio 2023)diventa sempre meno accessibile per i top di: lonon basta per comprare undi fascia altae la situazione dei top diNegli ultimi anni,sta diventando sempre meno accessibile per i consumatori interessati ai top di. Questi dispositivi di fascia alta sono diventati sempre più costosi e lodegli italiani non è in grado di far fronte a questi prezzi elevati. La situazione dei prezzi dei top diin Italia I prezzi dei top diin Italia sono diventati sempre più elevati negli ultimi anni, rendendo questi dispositivi sempre meno accessibili per la maggior parte dei consumatori. Ad ...