Lista Uefa Roma | c' è Zaniolo | il motivo della decisione

ROMA - Nicolò Zaniolo è stato inserito nella(per formalità), ma non sarà a Trigoria almeno per il prossimo mese. I motivi sono medici e legati alla sua assenza dalla capitale nell'ultima settimana. Zaniolo lo scorso 31 gennaio ha ...C'è un'evoluzione nella contesa fra Nicolò Zaniolo e la Roma. Il giocatore, al centro della querelle che ha infiammato gli ultimi di calciomercato, compare nellapresentata dalla società. Da quanto trapela da Trigoria, però, la posizione della società non cambia: il giocatore resta fuori dal progetto sportivo In aggiornamento Roma: tutte le notizie ...

ROMA - Zaniolo nella lista Uefa, Tahirovic invece no. Non per un motivo disciplinare, ma regolamentare, almeno per il momento. Il giovane centrocampista della Roma è rimasto fuori dalla lista Uefa ...Nicolò Zaniolo è stato inserito nella lista Uefa dalla Roma. Questa è la prima notizia del giorno sul centrocampista giallorosso, ma non l'unica. Stesso discorso per Rick Karsdorp, che quindi torna a ...