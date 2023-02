L’importanza di avere un amico che si chiama Erri De Luca Al Teatro Bolivar con Le Rose di Sarajevo ricorda il poeta Sarajlic

(Di venerdì 3 febbraio 2023) A vent’anni dalla scomparsa dele filosofo Izet?, il cantore ditestimone della tragedia della Bosnia, che piu? di tutti i poeti del Novecento e? riuscito a raccontare la grande ferita della guerra,Desuoe fratello di poesia, Cosimo Damiano Damato e l’ensemble Minuscola Orchestra Balcanica di Giovanni Seneca con Anissa Gouizi e Gabriele Pesaresi, gli rendono omaggio portando in scena Ledialdi Materdei a Napoli. ScriveDein Lettere fraterne (Dante & Descartes): “Seduto alla tavola, testa tra le mani –– testa tra le mani, ho saputo che la poesia non va letta con gli occhi da una pagina, ma estratta a ...

... chi realizza e cura giardini, devela consapevolezza che ...del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia ha ribadito'...Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia ha ribaditodi ......del Rotary Club Galla Placidia e dal Presidente in carica per'... In questa ottica risulta fondamentalestrumenti di ...

L’importanza di avere un amico che si chiama Erri (De Luca). Al Teatro Bolivar con Le Rose di Sarajevo… Il Fatto Quotidiano

Luce e gas, arriva l'offerta di Poste Italiane: prezzi fissi e bloccati per due anni Sky Tg24

L'importanza di catalogare e tutelare i geositi Fondazione Openpolis

Il Comune di Mantova ospita la clinica mobile WelfareCare Comune di Mantova