Liga Profesional argentina | 2ª giornata in diretta streaming su Mola

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il River Plate fa visita al Belgrano, il Boca ospita il Central Córdoba: 2ªdiinsuSi apre la 2ªdi, il campionato dei campioni del mondo è insu. All’esordio, le big non hanno tradito le attese: tutti i colossi argentini hanno conquistato i 3 punti nel primo turno di campionato. Dopo il successo contro il Central Córdoba, il River Plate va sul campo del neopromosso Belgrano. Nella prima, i ragazzi di Guillermo Farré hanno inchiodato sullo 0-0 il Racing e vogliono fare uno sgambetto anche ai Millonarios. Lanús-San Lorenzo è ...

L'Huracan ha vinto la prima partita dellamentre lo Yupanqui ha esordito nel torneo cadetto perdendo. Waregen - KW Mechelen 1 (ore 20.45) Incontro valevole per il primo turno della ...Primo quarto di finale tra Inter e Atalanta, in Algeria le due semifinali, si gioca anche in Inghilterra a Portogallo. Successo del Velez Sarsfield inargentina Il programma di martedì 31 gennaio si è aperto con laargentina che ha proposto due incontri. Nel primo Banfield e Union Santa Fe chiudono sullo 0 - 0 di ...

Estudiantes de La Plata, luego de un mal debut, visitará mañana a un complicado Arsenal de Sarandí, en la seguidilla de la segunda jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El encuentro ...Este viernes arranca la segunda fecha de la Primera División del fútbol argentino. El "Matador" recibirá al "Canalla" en Victoria y la "Lepra" al "Fortín" en Rosario. A qué hora juegan, cómo verlos en ...